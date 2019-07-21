СМИ: Кушнер отправляется в Израиль и арабские страны для обсуждения "сделки века"

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Старший советник американского президента Джаред Кушнер, спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук посетят на следующей неделе Израиль и ряд арабских государств с целью обсудить американский план палестино-израильского урегулирования, который называют "сделкой века". Об этом сообщил в воскресенье информационный портал Axios со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

Как ожидается, делегация посетит Иорданию, Саудовскую Аравию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и Израиль, но ее окончательный маршрут до сих пор не утвержден. Во время консультаций, по информации портала, будут обсуждаться как опубликованная ранее экономическая часть, так и политическая. Сроки обнародования последней пока не утверждены из-за выборов в Израиле.

Кроме того, отмечает Axios, Кушнер планирует обсудить создание международного фонда оказания помощи Палестине в рамках американского плана по урегулированию. В начале июля советник главы государства, министр финансов США и президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас уже рассмотрели этот вопрос.

Ранее Гринблатт заявил, что Белый дом рассматривает вопрос о публикации политической части плана до парламентских выборов в Израиле, которые пройдут 17 сентября, однако окончательное решение еще не принято.

29 июня Белый дом обнародовал 40-страничный документ с экономическими аспектами американского плана урегулирования, в частности предусматривающими инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. Предлагается в течение 10 лет чуть более половины этой суммы предоставить Палестине, остальное планируется инвестировать в экономику Египта, Иордании и Ливана.