Рабинович заявил, что "Оппозиционная платформа" поможет Зеленскому в установлении мира

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", получившей второй результат на выборах Верховную раду (около 12%) Вадим Рабинович заявил, что его партия будет помогать тем политическим силам, которые стремятся к установлению мира в Донбассе.

"Мы с удовольствием будем помогать тем, кто будет устанавливать мир в Донбассе. Если партия Зеленского "Слуга народа" будет стремиться к миру, мы окажем ей помощь, независимо от того, какие у нас будут договоренности", - сказал он в воскресенье по итогам оглашения данных экзитполов.

"Все остальные, кто будет вести нас в НАТО, МВФ и еще непонятно куда, мы сотрудничать не будем", - добавил Рабинович.