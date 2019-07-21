{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Парламентские выборы на Украине - 2019

Рабинович заявил, что "Оппозиционная платформа" поможет Зеленскому в установлении мира

При этом сопредседатель партии заверил, что не намерен сотрудничать по вопросам НАТО и МВФ

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", получившей второй результат на выборах Верховную раду (около 12%) Вадим Рабинович заявил, что его партия будет помогать тем политическим силам, которые стремятся к установлению мира в Донбассе.

"Мы с удовольствием будем помогать тем, кто будет устанавливать мир в Донбассе. Если партия Зеленского "Слуга народа" будет стремиться к миру, мы окажем ей помощь, независимо от того, какие у нас будут договоренности", - сказал он в воскресенье по итогам оглашения данных экзитполов.

"Все остальные, кто будет вести нас в НАТО, МВФ и еще непонятно куда, мы сотрудничать не будем", - добавил Рабинович.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПарламентские выборы на Украине - 2019
Президент Египта продлил на три месяца режим чрезвычайного положения в стране
Это уже десятое подряд продление по инициативе главы государства
Читать полностью