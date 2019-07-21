Тимошенко заявила, что лишь ее партия имеет стратегию и "пошаговый план" госстроительства

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко после оглашения результатов экзитполов, согласно которым партия проходит в Верховную раду, поблагодарила тех, кто много лет голосует за нее. Об этом она заявила в воскресенье журналистам.

"Я хочу сказать тем людям, которые за нас голосуют много лет: мы верим в вас, вы верите в нас, и мы вместе верим в Украину. Именно мы с вами и будем строить Украину в том время, когда оно придет", - отметила Тимошенко.

Она уверена, что именно ее политическая сила может изменить жизнь украинцев. "Вы 20 лет верите в нас и в то, что мы вместе с вами можем изменить жизнь людей Украины. И вы правильно верите, потому что только наша команда имеет стратегический пошаговый план действий, мы 20 лет не исповедовали двойных стандартов, не исповедовали клановую систему, боролись с олигархами", - добавила она.

По результатам экзитполов, "Слуга народа" набирает от 42,7% до 44,4%. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" - от 11,5% до 12,5%. "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко получает от 8,5% до 8,9%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - от 7,7% до 8,5%, "Голос" певца Святослава Вакарчука - от 6% до 6,5%.

Экзитполы проводили телеканал "112. Украина", телеканал ТСН, Киевский международный институт социологии (КМИС), Фонд "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" и Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова.