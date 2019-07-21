Помпео признал прогресс в усилиях властей Мексики по сокращению потока мигрантов в США

ТАСС, 21 июля. Госсекретарь США Майкл Помпео по итогам переговоров с главой МИД Мексики Марсело Эбрардом в воскресенье отметил значительный прогресс со стороны властей латиноамериканской страны в борьбе с нелегальной миграцией. Об этом сообщается на сайте правительства Мексики.

"Диалог между двумя делегациями был проведен в теплой обстановке и привел к положительным результатам для обеих стран. В вопросах иммиграции господин Помпео отметил значительный прогресс, достигнутый мексиканскими оперативниками в соответствии с соглашением, достигнутым 7 июня в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

Глава МИД Мексики также отметил, что "не считает необходимым начинать какие-либо переговоры" относительно возможного соглашения по тем мигрантам, кому было отказано в предоставлении убежища в третьей стране. По его словам, меры по упорядочиванию потоков мигрантов будут действовать в течение следующих 45 дней.

Также министр предложил госсекретарю США возобновить действие программы репатриации, которая предоставляла поддержку репатриированным из США мексиканским гражданам и была приостановлена в 2018 году.

В понедельник на сайте Федерального реестра США был опубликован документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты будут отказывать в предоставлении убежища мигрантам, которые прибыли из третьих стран через Мексику и не запросили убежища в этой латиноамериканской республике или в других государствах, оказавшихся на пути их следования. Эбрард отметил, что в Мехико не согласны с решением США. При этом, по его словам, Мексика не будет менять свою политику по предоставлению убежища из-за ужесточения подобных правил в США.

Президент США Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании в 2016 году пообещал проводить более жесткую иммиграционную политику, а также усилить пограничный контроль. Согласно оценкам Министерства внутренней безопасности США, в стране насчитывается примерно 11 млн нелегальных мигрантов.