Президент Египта продлил на три месяца режим чрезвычайного положения в стране

ТАСС, 21 июля. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на три месяца продлил режим чрезвычайного положения в стране. Об этом в воскресенье сообщило национальное египетское телевидение.

Отмечается, что глава египетского государства "подписал указ о продлении с 25 июля нынешнего года на три месяца режима чрезвычайного положения". "Вооруженным силам страны и национальной полиции надлежит принять все необходимые меры для противодействия проявлениям терроризма и искоренения источников его финансирования, укрепления и поддержания безопасности по всей стране, защиты государственной границы, общественной и частной собственности граждан", - говорится в постановлении президента Египта.

11 июля египетский парламент одобрил предложение ас-Сиси о продлении ЧП на всей территории страны на трехмесячный период. Это уже десятое подряд продление чрезвычайного режима в Египте, предложенное президентом республики.

Исключительные меры были введены в Египте в апреле 2017 года после терактов в церквях в городах Танта и Александрия, где во время празднования Пальмового (Вербного) воскресенья погибли 45 человек, свыше 120 пострадали. Тогда ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

После этого ас-Сиси объявил о решении ввести чрезвычайное положение сроком на три месяца с возможностью продления. С тех пор режим ЧП с одобрения правительства и парламента продлевается каждые три месяца.