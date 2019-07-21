Медведчук: члены "Оппозиционной платформой - за жизнь" не войдут в кабмин Украины

ТАСС, 21 июля. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук исключил возможность вхождения представителей его фракции в кабинет министров Украины.

"Я пока подобной ситуации не вижу и даже не могу смоделировать. Вряд ли подобное состоится, и наши представители не будут во власти, потому что мы в оппозиции", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" в воскресенье. Медведчук указал, что единственным условием, при котором такой сценарий был бы возможен, является возможность представителя партии выполнять программу "Оппозиционной платформа - За жизнь" на своем посту, что представляется ему маловероятным.

Он также заявил о невозможности формирования коалиции с партией президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа". "Мы не готовы входить в коалицию с партией "Слуга народа", с господином Зеленским, потому что мы стоим на различных идеологических принципах и на совершенно иной идеологической платформе", - пояснил Медведчук.

"Мы будем оппозиционной фракцией: не только "Оппозиционной платформой - за жизнь", мы будем в оппозиции. Будем бороться с властью, за то, чтобы был установлен мир, за то, чтобы изменить экономический курс страны, за то, чтобы восстановить экономические отношения с Российской Федерацией и с другими странами СНГ для того, чтобы создать и построить успешную страну - вот наши задачи", - добавил он в эфире телеканала "Россия-1".

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" при этом подчеркнул, что его фракция поддержит власть в попытках установить мир в Донбассе, что, по его мнению, является главной задачей действующего руководства Украины.

Данные экзитполов

По результатам экзитполов, "Слуга народа" набирает от 42,7% до 44,4%. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" - от 11,5% до 12,5%. "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко получает от 8,5% до 8,9%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - от 7,7% до 8,5%, "Голос" певца Святослава Вакарчука - от 6% до 6,5%.

Экзитполы проводили телеканал "112 Украина", телеканал ТСН, Киевский международный институт социологии (КМИС), Фонд "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" и Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова.