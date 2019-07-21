Оппозиция Алжира предложила провести общенациональную встречу для поиска выхода из кризиса

РАБАТ, 21 июля. /ТАСС/. Альянс оппозиционных партий Алжира под названием "Силы демократической альтернативы" (СДА) выступил в воскресенье с предложением провести 31 августа текущего года общенациональную встречу для выработки дорожной карты, которая позволила бы вывести страну из кризиса. Об этом сообщает информационное агентство Algerie Press Service.

В СДА входит придерживающееся леволиберальных взглядов "Объединение за культуру и демократию" (ОКД), "Фронт социалистических сил" (ФСС), Партия трудящихся (ПТ), Социалистическая партия трудящихся (СПТ), Союз за перемены и прогресс (СПП), Демократическое и социальное движение (ДСД), а также Алжирская лига защиты прав человека.

"СДА призывает все национальные силы воплотить в жизнь требования народа, выражаемые с 22 февраля, и принять участие во встрече 31 августа, чтобы достичь соглашения о дорожной карте, которая была бы в состоянии положить конец кризису, охватившему Алжир", - заявили представители оппозиции в итоговом коммюнике по итогам проведенной в столице встречи.

"Необходим переходный период для создания соответствующего политического и институционального климата. При этом проведение президентских выборов в свете нынешних законов станет попыткой, направленной на спасение действующей системы", - подчеркнули они.

Ранее в июле власти Алжира, включая армейскую верхушку, предложили провести президентские выборы в самое ближайшее время.

Затянувшийся кризис

Многотысячные манифестации в Алжире не стихают с 22 февраля. Сначала люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики. После того, как он сложил полномочия 2 апреля, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

2 июня Конституционный совет Алжира объявил о невозможности проведения президентских выборов в стране в изначально запланированную дату - 4 июля. Это произошло после того, как документы, поданные двумя выдвиженцами для регистрации их кандидатами на пост главы государства, были отклонены в связи с нарушением сроков подачи бумаг. После этого Конституционный совет объявил о роспуске избирательной комиссии.

9 июля истек предусмотренный конституцией срок полномочий временного главы государства Абделькадера Бенсалеха. В связи с этим ряд политологов предсказывает вероятность обострения кризиса, который может быть вызван возникновением вакуума власти и нежеланием оппозиции отказываться от своих требований, в числе которых - скорейший уход от власти представителей нынешней правящей элиты.