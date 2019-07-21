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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Эр-Рияд считает действия Тегерана в зоне Персидского залива неприемлемыми

Государственный министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр подчеркнул, что "любое нарушение свободы мореходства является попранием норм международного права"
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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе. Главное

ТАСС, 21 июля. Саудовская Аравия считает недавние действия Ирана в зоне Персидского залива, в том числе захват британского танкера, неприемлемыми и противоречащими нормам международного права. Об этом заявил в воскресенье государственный министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр.

"Иран должен осознать, что его действия, в частности захват британского танкера, абсолютно неприемлемы", - приводит телеканал Al Arabiya заявление саудовского госминистра. По его словам, "любое нарушение свободы мореходства является попранием норм международного права".

Как считает аль-Джубейр, "мировое сообщество должно противостоять подобным нарушениям со стороны Ирана и его актам, которые игнорируют международные законодательные нормы".

Теги
ИранСаудовская АравияЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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