"Слуга народа" исключает возможность сотрудничества с Порошенко и Медведчуком

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Побеждающая на внеочередных выборах в Верховную раду партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народна" не намерена в будущем парламенте сотрудничать ни с "Европейской солидарность" Петра Порошенко, ни с "Оппозиционной платформой - За жизнь" Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича. Об этом заявил в воскресенье лидер партии Дмитрий Разумков.

"Я свое мнение скажу, я слабо себе представляю такое объединение", - ответил он на вопрос о возможности сотрудничества с Порошенко.

"Если же мы говорим об "Оппозиционной платформе", то те методы предвыборной борьбы, которые они использовали, на мой взгляд не всегда соответствовали интересам государства и национальной безопасности, - продолжал Разумков. - Лично я думаю, что большая часть нашей команды слабо себе представляет такой формат объединения".

В свою очередь официальный представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что ни Юрий Бойко, ни Юлия Тимошенко не имеют шансов стать премьер-министром.

"Я не могу персонально выражать таких позиций, я это не решаю, я не владею этой информацией, но из того, что я понимаю, другие кандидатуры более вероятны, в частности это те люди, которые не имеют политического прошлого", - заявил он.

Он также не исключил, что первые переговоры по созданию правящей коалиции начнутся уже на следующей неделе.

Как свидетельствуют результаты экзитполов и первые данные ЦИК, партия Зеленского получает более 40% голосов по партийным спискам. За ней с большим отрывом следуют "Оппозиционная платформа" и "Европейская солидарность".