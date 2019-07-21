WSJ: Камбоджа тайно предоставила Китаю право совместного пользования базой ВМС

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Китай и Камбоджа заключили тайное соглашение, которое предоставляет Народно-освободительной армии Китая (НОАК) исключительное право пользоваться военно-морской базой Реам в Сиамском заливе в течение 30 лет с автоматическим продлением соглашения после этого каждые 10 лет. С таким утверждением выступила в воскресенье американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц США и их союзников.

Источники изложили содержание проекта упомянутого выше соглашения, которое было заключено минувшей весной и не анонсировалось. Китаю разрешается пользоваться камбоджийской базой ВМС для размещения войск, хранения вооружений и остановки кораблей. Китайские военные будут вправе носить оружие и получать паспорта Камбоджи, представителям Камбоджи потребуется запасаться разрешением НОАК на проход на китайскую зону военного объекта.

Согласно публикации, база насчитывает два сооружения, построенные в том числе на средства США, и один причал. Соглашение предусматривает строительство китайской стороной еще двух причалов, одним из которых будет пользоваться НОАК, а вторым - Камбоджа. С точки зрения источников газеты, потребуется провести работы по углублению дна, чтобы на базе могли бросать якорь китайские корабли большого водоизмещения. В 64,4 км северо-западнее Реама китайская частная компания строит крупный аэропорт, рассчитанный на прием таких же тяжелых самолетов, как Boeing 747 и Airbus A380.

The Wall Street Journal обратилась за подтверждением своих данных к официальным лицам обеих стран. Они отрицали существование подобных планов. Источники газеты считают, что реализация соглашения предоставит Пекину первый военно-морской форпост в Южно-Китайском море и позволит более активно отстаивать территориальные претензии в этой акватории.

Архипелаг Спратли и расположенные по соседству с ним Парасельские острова уже много лет остаются причиной напряженности в Южно-Китайском море. Хотя основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и Китай, о частичных или полных претензиях на острова и окружающие их воды также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья.