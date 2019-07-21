ЦИК: голосование на внеочередных выборах в Раду прошло без существенных нарушений

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Голосование на внеочередных выборах в Верховную раду прошло на Украине без существенных нарушений. Об этом заявил на брифинге замглавы ЦИК Евгений Радченко.

"Нарушений, которые бы существенно повлияли на ход голосования, нами выявлены не были", - сказал он. Радченко назвал несколько инцидентов, которые имели место, - это ложные звонки о минировании избирательных участков, несвоевременного открытия участков (всего 27 случаев), случаи некорректного использования печати "выбыл" напротив фамилий кандидатов, которые прекратили участие в выборах.

Замглавы ЦИК проинформировал, что в настоящее время поступили данные о явке от 192 из 199 мажоритарных округов, из которых следует, что явка превышает 49,7% и приближается к 50%. По словам Радченко, цифра явки в целом соответствует той, которая была на выборах в 2014 году (около 52,5%). Он отметил, что несмотря на период отпусков, это свидетельствует о том что избиратели проявляют "такой же интерес к выборам", как и пять лет назад.

Наиболее активно голосовали избиратели в Черниговской и Тернопольской областях, наименее - в Закарпатской и Черновицкой. Представитель ЦИК также проинформировал, что в комиссию начали поступать первые электронные протоколы с избирательных участков.

По результатам экзитполов, "Слуга народа" набирает от 42,7% до 44,4%. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" - от 11,5% до 12,5%. "Европейская солидарность" получает от 8,5% до 8,9%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - от 7,7% до 8,5%, "Голос" певца Святослава Вакарчука - от 6% до 6,5%.

Экзитполы проводили телеканал "112. Украина", телеканал ТСН, Киевский международный институт социологии (КМИС), Фонд "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" и Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова.

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