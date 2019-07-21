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Парламентские выборы на Украине - 2019

Мэр Львова покинет пост главы партии "Самопомощь" из-за провала на выборах в Раду

При этом Андрей Садовой намерен остаться членом партии

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Лидер партии "Самопомощь", мэр Львова Андрей Садовой заявил о готовности уйти в отставку с поста главы партии. Об этом он сказал в воскресенье в эфире канала "1+1".

"Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень тяжело. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа - это мэр Львова. Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя", - заявил политик.

При этом Садовой отметил, что останется в "Самопомощи" как член партии. Имя возможного преемника он не назвал.

Согласно результатам национального экзитпола, партия "Самопомощь" не преодолела 5%-ный барьер и, получив 0,7% голосов, не проходит в Раду.

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УкраинаПарламентские выборы на Украине - 2019
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