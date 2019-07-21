Алжирская оппозиция выступает за новую конституцию до проведения президентских выборов

РАБАТ, 22 июля. /ТАСС/. Альянс оппозиционных партий Алжира под названием "Силы демократической альтернативы" (СДА) предложил организовать референдум по принятию новой конституции до проведения президентских выборов. Об этом, как передает информационное агентство Algeria Press Service (APS), заявил в воскресенье председатель "Объединения за культуру и демократию" (ОКД), входящего в СДА, Мохсин Бельаббас.

По его словам, в сложившейся в стране ситуации "необходимо принять основанную на консенсусе конституцию через народный референдум до проведения президентских выборов". "Алжирский народ, который каждую неделю выходит на акции, требуя свержения режима, не примет участие в выборах по действующим законам", - подчеркнул Бельаббас.