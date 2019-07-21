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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

МИД Кувейта: эскалация в Ормузском проливе может создать угрозу для судоходства в регионе

Дипломаты призвали международное сообщество активизировать общие усилия

ТАСС, 22 июля. МИД Кувейта считает, что эскалация ситуации в Ормузском проливе может поставить под угрозу безопасность мореплавания в регионе. Об этом в воскресенье сообщило кувейтское информагентство KUNA со ссылкой на источники.

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"Кувейт с глубокой озабоченностью следит за событиями в регионе после захвата британского нефтяного танкера и подчеркивает, что подобные действия могут привести к эскалации и напряженности и создать прямую угрозу безопасности мореплавания", - цитирует агентство заявление источника в дипведомстве Кувейта.

Высокопоставленный представитель МИД также призвал международное сообщество активизировать дипломатические усилия, чтобы сдержать рост напряженности и гарантировать, что все стороны соблюдают международное морское право и проявляют сдержанность.

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ИранКувейтВеликобританияЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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