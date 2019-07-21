Губернатор Пуэрто-Рико на фоне скандала отказался переизбираться в 2020 году

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло в воскресенье объявил, что не будет переизбираться на этот пост в следующем году и слагает с себя обязанности председателя Новой прогрессивной партии этого ассоциированного с США островного государства. Об этом сообщила американская телекомпания CNN.

Как она отмечает, данное заявление стало итогом многотысячных демонстраций протеста, проходивших целую неделю в столице Пуэрто-Рико в связи с тем, что губернатор был уличен в пренебрежительном отношении к человеческому достоинству женщин-политиков и представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Огромная часть населения недовольна, и я признаю это", - приводит телекомпания слова Росселло. "Я услышал вас, я люблю свой остров и народ. Сегодня на мне лежит обязанность направить все свои силы на поиск альтернатив с тем, чтобы мы с божьей помощью смогли двигаться вперед", - добавил он.

На позапрошлой неделе бывший министр образования Пуэрто-Рико и еще пятеро человек были арестованы на основании обвинений в коррупции, в том числе в предоставлении государственных средств подрядным организациям, которые не были достаточно квалифицированы для выполнения заказов, зато обладали обширными связями в администрации губернатора. Неделю назад центр журналистских расследований страны опубликовал 889 страниц конфиденциальной переписки губернатора и членов его администрации в мессенджере Telegram. В переписке Росселло цинично отзывался о страдающем от лишнего веса жителе, с которым он фотографировался, использовал нецензурные и вульгарные выражения по отношению к политику женского пола в Нью-Йорке и к поп-певцу Рики Мартину.

Публикация спровоцировала массовые демонстрации в столице Сан-Хуане. Эпицентром манифестаций стали подступы к столичной резиденции губернатора, вокруг которой установлены заграждения и оцепление. Как отмечали наблюдатели, губернатор переживал самый глубокий политический кризис в преддверии выборов в 2020 году.

Ситуация усугубляется тем, что в Пуэрто-Рико уже около двух лет продолжаются восстановительные работы после разрушительных ураганов. Ураган "Мария" обрушился на страну в сентябре 2017 года, принеся на остров сильные ветры и проливные дожди, которые привели к масштабным наводнениям. В стране после стихийного бедствия возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего. В конце августа 2018 года власти Пуэрто-Рико повысили официальные оценки числа жертв последствий урагана до 2975 человек.