Хант обсудил задержание Ираном британского танкера с главами МИД Франции и Германии

ТАСС, 22 июля. Министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас осудили задержание Ираном танкера Stena Impero в телефонном разговоре со своим британским коллегой Джереми Хантом. Соответствующее заявление было опубликовано в воскресенье на сайте правительства Великобритании.

"Министр иностранных дел [Джереми Хант] поблагодарил обоих коллег за поддержку их стран и сотрудничество в связи с инцидентом (задержание британского танкера в Ормузском проливе - прим. ТАСС). Ле Дриан и Маас осудили захват Ираном [танкера] Stena Impero", - отмечается в заявлении.

Главы МИД Франции и Германии также согласились с тем, что ключевыми приоритетами европейских стран в сложившейся ситуации являются безопасный проход судов через Ормузский пролив и предотвращение эскалации в регионе. Министры договорились продолжать поддерживать контакты и работать вместе, чтобы осуществить эти цели.