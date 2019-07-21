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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Хант обсудил задержание Ираном британского танкера с главами МИД Франции и Германии

Приоритетами европейских стран являются безопасный проход судов через Ормузский пролив

ТАСС, 22 июля. Министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас осудили задержание Ираном танкера Stena Impero в телефонном разговоре со своим британским коллегой Джереми Хантом. Соответствующее заявление было опубликовано в воскресенье на сайте правительства Великобритании.

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"Министр иностранных дел [Джереми Хант] поблагодарил обоих коллег за поддержку их стран и сотрудничество в связи с инцидентом (задержание британского танкера в Ормузском проливе - прим. ТАСС). Ле Дриан и Маас осудили захват Ираном [танкера] Stena Impero", - отмечается в заявлении.

Главы МИД Франции и Германии также согласились с тем, что ключевыми приоритетами европейских стран в сложившейся ситуации являются безопасный проход судов через Ормузский пролив и предотвращение эскалации в регионе. Министры договорились продолжать поддерживать контакты и работать вместе, чтобы осуществить эти цели.

Теги
ИранГерманияВеликобританияФранцияЛе Дриан, Жан-ИвМаас, ХайкоХант, ДжеремиЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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