Times: ЕС готовит пакет помощи Ирландии для компенсации ущерба от жесткого Brexit

ТАСС, 22 июля. Европейская комиссия разрабатывает пакет помощи для Ирландии в размере нескольких миллиардов фунтов стерлингов для компенсации экономического ущерба в случае выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом в понедельник сообщила газета The Times со ссылкой на источники в Евросоюзе.
По данным газеты, в ЕС готовы "потратить столько, сколько будет необходимо", чтобы помочь ирландскому правительству справиться с проблемами в сфере торговли, которые могут возникнуть в случае выхода Великобритании из объединения без сделки с Брюсселем. Точная сумма при этом не называется.
9 июля правительство Ирландии представило обновленную версию плана действий, направленного на минимизацию негативного эффекта от Brexit при различных сценариях. В преамбуле документа, в частности, указано, что выход без сделки станет "беспрецедентным событием для Ирландии", создаст "огромные сложности для национальной экономики, спровоцирует нарушения товарооборота между севером и югом Ирландии, а также между Ирландией и Великобританией". Отмечается, что в первый год Brexit без сделки обойдется бюджету страны в €6,5 млрд.
Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, а затем на 31 октября.