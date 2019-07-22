Times: ЕС готовит пакет помощи Ирландии для компенсации ущерба от жесткого Brexit

ТАСС, 22 июля. Европейская комиссия разрабатывает пакет помощи для Ирландии в размере нескольких миллиардов фунтов стерлингов для компенсации экономического ущерба в случае выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом в понедельник сообщила газета The Times со ссылкой на источники в Евросоюзе.

По данным газеты, в ЕС готовы "потратить столько, сколько будет необходимо", чтобы помочь ирландскому правительству справиться с проблемами в сфере торговли, которые могут возникнуть в случае выхода Великобритании из объединения без сделки с Брюсселем. Точная сумма при этом не называется.