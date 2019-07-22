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Кризис на Украине

В ЛНР сообщили, что украинские силовики соблюдали перемирие менее суток

С направления Золотого-4 был зафиксирован обстрел Первомайска, отметили в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

ЛУГАНСК, 22 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) менее чем через сутки нарушили перемирие, вступившее в силу в полночь 21 июля. Об этом сообщили в представительстве Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 18.40 с направления Золотого-4 зафиксирован обстрел Первомайска", - цитирует сообщение представительства агентство Луганскинформцентр.

По данным СЦКК, огонь велся из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что ВСУ сорвали введенное с полуночи 21 июля перемирие в Донбассе, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге Донецкой народной республики (ДНР).

Договоренность о бессрочном режиме прекращения огня была достигнута на встрече Контактной группы 17 июля. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению перемирия, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. В частности, подчеркнута необходимость соответствующих приказов о прекращении огня и полного отказа от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, недопустимость размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения.

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