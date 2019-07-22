{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Болтон заявил, что Иран непосредственно угрожает безопасности стран Западного полушария

Иран и "Хезболлах", как считает помощник президента США, поддерживают "осуществляемые Мадуро в Боливарианской Республике репрессии, пытки и убийства невинных венесуэльцев"
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон AP Photo/Charlie Neibergall
Описание
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© AP Photo/Charlie Neibergall

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Иран и ливанская шиитская организация "Хезболлах" оказывают помощь венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро и непосредственно угрожают безопасности стран Западного полушария. Соответствующее сообщение разместил в Twitter в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Он утверждает, что Иран и "Хезболлах" поддерживают осуществляемые Мадуро в Боливарианской Республике "репрессии, пытки и убийства невинных венесуэльцев, а также непосредственно угрожают безопасности региона". "Мы продолжим разоблачать соратников Мадуро и усилия Ирана по осуществлению своей деятельности в Западном полушарии", - заключил Болтон.

В субботу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что развязанный США экономический террор в отношении народа и законного правительства Венесуэлы не имеет никаких оснований в международном праве.

Теги
Мадуро, НиколасСШАИранВенесуэлаРябков, Сергей АлексеевичБолтон, Джон
Парламентские выборы на Украине - 2019
Кандидаты от "Слуги народа" побеждают на выборах в Раду в 118 из 199 одномандатных округов
Кандидаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" лидируют в девяти округах
Читать полностью