Болтон заявил, что Иран непосредственно угрожает безопасности стран Западного полушария

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Иран и ливанская шиитская организация "Хезболлах" оказывают помощь венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро и непосредственно угрожают безопасности стран Западного полушария. Соответствующее сообщение разместил в Twitter в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Он утверждает, что Иран и "Хезболлах" поддерживают осуществляемые Мадуро в Боливарианской Республике "репрессии, пытки и убийства невинных венесуэльцев, а также непосредственно угрожают безопасности региона". "Мы продолжим разоблачать соратников Мадуро и усилия Ирана по осуществлению своей деятельности в Западном полушарии", - заключил Болтон.

В субботу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что развязанный США экономический террор в отношении народа и законного правительства Венесуэлы не имеет никаких оснований в международном праве.