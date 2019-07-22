СМИ: Ким Чен Ын проголосовал на выборах депутатов местных законодательных собраний КНДР

ТАСС, 22 июля. Лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье проголосовал на выборах депутатов местных законодательных собраний КНДР на избирательном участке в провинции Хамгён-Намдо. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, Ким Чен Ын также встретился с кандидатами и дал им напутствие, указав, что они должны исполнять свои обязанности в соответствии с ожиданиями избирателей.

В ходе выборов в КНДР были избраны депутаты местных законодательных собраний провинций, городов, уездов и районов. Отличительной чертой выборов в КНДР является то, что на каждом избирательном участке на голосование выставлена только одна кандидатура. Избиратели могут проголосовать либо за, либо против предложенного кандидата в депутаты. Явка в этом году составила 99,98%.

В марте нынешнего года в КНДР состоялись выборы в Верховное народное собрание (ВНС), которое состоит из 687 парламентариев и является высшим законодательным органом КНДР. Депутаты ВНС избираются на пятилетний срок и, как правило, раз в год собираются в Пхеньяне, чтобы в течение однодневного заседания одобрить бюджет страны и пакет наиболее важных законопроектов. В перерыве между сессиями законодательная власть сосредоточена в руках президиума Верховного народного собрания.