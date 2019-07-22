Партия Зеленского набирает более 42% на выборах в Раду

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Пять политических сил проходят в новый состав Верховной рады по партийным спискам. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины по результатам обработки 30,9% протоколов.

Лидерство удерживает партия сторонников президента Владимира Зеленского "Слуга народа", которая набирает 42,12% голосов. На втором месте укрепилась "Оппозиционная платформа - За жизнь": результат партии Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича составляет 12,69%. Далее с ощутимым отрывом следуют "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко с 8,7%, "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко 8,2% и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука с 6,4%.

Внеочередные выборы в Верховную раду состоялись в воскресенье. По партийным спискам прошедшие в парламент партии получат 225 мандатов, еще 199 депутатов избираются в одномандатных округах.

