{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Израильские военные арестовали 19 палестинцев на Западном берегу реки Иордан

Речь идет о разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, беспорядках и насильственных действиях, отметили в Армии обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июля. /ТАСС/. Израильские военные арестовали в ночь на понедельник 19 разыскиваемых палестинцев в ходе рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В течение ночи солдаты Армии обороны Израиля при поддержке подразделений полиции и службы пограничной полиции арестовали 19 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре, беспорядках и насильственных действиях, направленных против израильских гражданских лиц и солдат", - говорится в распространенном военными заявлении.

Арестованные переведены для допросов в Службу общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка), добавили в пресс-службе.

Теги
Израиль
Парламентские выборы на Украине - 2019
Партия Зеленского набирает более 42% на выборах в Раду
По итогам обработки 30,9% протоколов, на втором месте укрепилась "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Читать полностью