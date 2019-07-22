Израильские военные арестовали 19 палестинцев на Западном берегу реки Иордан

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июля. /ТАСС/. Израильские военные арестовали в ночь на понедельник 19 разыскиваемых палестинцев в ходе рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В течение ночи солдаты Армии обороны Израиля при поддержке подразделений полиции и службы пограничной полиции арестовали 19 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре, беспорядках и насильственных действиях, направленных против израильских гражданских лиц и солдат", - говорится в распространенном военными заявлении.

Арестованные переведены для допросов в Службу общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка), добавили в пресс-службе.