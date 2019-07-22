В Китае осудили радикальные действия демонстрантов в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 июля. /ТАСС/. Власти Китая решительно осуждают радикальные выходки демонстрантов в Гонконге, которые "не только бросили вызов верховенству закона, но и авторитету центрального правительства КНР". Об этом заявил журналистам в понедельник глава канцелярии Центрального народного правительства в этом специальном административном районе Ван Чжиминь.

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Он подверг критике вандализм продемократических активистов, которые в воскресенье забросали здание канцелярии яйцами, разрисовали его стены граффити и осквернили герб страны, испачкав его черной краской. Чиновник подчеркнул, что "испытывает шок и гнев" в связи с подобными выходками. Они, по его словам, вредят фундаментальным интересам благополучия самого Гонконга и "нанесли ущерб чувствам всего китайского народа".

В воскресенье в Гонконге прошла очередная многотысячная антиправительственная акция протеста. Часть радикально настроенных активистов вышла за пределы согласованного с властями маршрута шествия и стянулась к офису канцелярии центральных властей КНР. Позже их оттеснила полиция, которая затем применила слезоточивый газ и резиновые пули для "зачистки" соседнего района Шэн Ван.

Несколько недель назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и поставит под угрозу демократические свободы в этой автономной территории с особым статусом.

Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявляла о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну протестов.