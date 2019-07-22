СМИ: Савченко на выборах в Раду получила в поддержку только восемь голосов

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не сможет попасть в парламент нового созыва.

"Надежда Савченко набрала всего восемь голосов поддержки", - сообщило в понедельник "Общественное ТВ".

Заместитель партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко поблагодарила тех, кто поддержал Савченко, и укорила остальных. "В Донбассе сделали другой выбор. Желаю всем получить то, что выбрали. Украинцы в Донбассе пока мало что поняли", - написала она в Facebook.

В этом округе победил самовыдвиженец Александр Ковалев.

Надежда Савченко, которую лишили депутатского иммунитета в связи с подозрением в подготовке теракта, баллотировалась кандидатом в депутаты в 51-м округе в поселке Зайцево. Поселок находится недалеко от линии соприкосновения.

Внеочередные выборы Верховной рады прошли на Украине в воскресенье. После обработки 44% протоколов президентская партия "Слуга народа" набирает 42,34%, партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12,79%. Третье место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,69%, далее идет партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,08%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" - 6,39%.

Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.