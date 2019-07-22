В Минобороны Сербии считают, что Приштина хочет пресечь связи косовских сербов с Белградом

БЕЛГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Власти непризнанного Косова рассчитывают получить сербскую территорию без сербского населения, поэтому стремятся пресечь все связи сербов из Косова и Метохии с Белградом. Об этом заявил в понедельник министр обороны страны Александар Вулин.

"Албанцы хотят получить землю, но без сербов. Они сделают все, чтобы пресечь связи сербов с Белградом, правительством и президентом Вучичем. Албанцы рассчитывают, что Запад будет требовать от Сербии пойти на уступки после того, как экс-премьер Косова Рамуш Харадинай отправился на суд в Гаагу", - цитирует министра газета Kurir.

Вулин подчеркнул, что сербы в Косове и Метохии в сложившейся обстановке "должны быть едины и объединиться вокруг Сербии", только так можно "выдержать организованные нападения".

Ранее Харадинай заявил о своей отставке в связи с вызовом на допрос в Гаагу в Специальный суд по расследованию военных преступлений в Косове в качестве подозреваемого. Процесс станет для Харадиная третьим, ранее Гаагский трибунал его дважды оправдал, несмотря на то, что процесс, по данным трибунала, "проходил в атмосфере запугивания свидетелей".

Диалог между Белградом и Приштиной был заморожен после введения 21 ноября 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Кроме того, 14 декабря 2018 года парламент самопровозглашенной республики Косово одобрил формирование полноценной армии на основе сил безопасности, что противоречит существующим международным документам, в частности резолюции СБ ООН №1244. 7 марта текущего года парламент непризнанного Косова принял большинством голосов закон о переговорной платформе с Белградом, который блокирует любую возможность компромиссного решения. Власти в Приштине также объявили о курсе на объединение с Албанией и сделали ряд подготовительных шагов, отменив роуминг и упразднив пограничный контроль.