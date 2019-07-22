СМИ: израильские военные приступили к сносу домов в палестинской деревне у Иерусалима

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля начала в понедельник сносить постройки в палестинской деревне Сур-Бахир близ Иерусалима, расположенные в непосредственной близости от забора безопасности, отделяющего Западный берег реки Иордан. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По данным израильского государственного радио Kan, военные намерены снести 10 строений, в которых расположены 72 квартиры. К настоящему моменту армия начала работы по сносу нескольких домов. The Times of Israel отмечает, что Израиль указывает в качестве причины сноса этих строений, возведение части из которых еще не завершено, то, что они находятся слишком близко к забору безопасности. Правозащитники пытались воспрепятствовать сносу домов в Сур-Бахире и подали петицию в Высший суд справедливости Израиля, но тот отклонил ее на прошлой неделе.

Израиль начал строить стену безопасности в 2005 году. Ее основной задачей декларировано предотвращение проникновения палестинских террористов на территорию еврейского государства. Палестинцы же считают, что израильтяне построили заграждение, которое во многих местах проходит существенно восточнее "зеленой линии", для того, чтобы самостоятельно и без переговоров предопределить границы.