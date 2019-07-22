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Парламентские выборы на Украине - 2019

Партия Зеленского в новой Раде может получить 237 мест

Согласно анализу 45% обработанных ЦИК протоколов, "Слуга народа" по партийным спискам может получить 122 места в парламенте, а в мажоритарных округах - 115

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Президентская партия "Слуга народа" в новоизбранной Верховной раде Украины может получить 237 мест и самостоятельно сформировать большинство. Об этом свидетельствуют результаты проведенного ТАСС анализа 45% обработанных ЦИК протоколов.

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По предварительным данным, "Слуга народа" по партийным спискам может получить 122 места в Раде, а в мажоритарных округах - 115. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" может получить 43 мандата - 37 по спискам партии и еще шесть в одномандатных кругах. Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" занимает третье место. Она может быть представлена в Раде 27 депутатами. Партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука получают соответственно 25 и 20 мест в Раде. Кандидаты от других партий победили в 10 мажоритарных округах, еще 53 кандидата в депутаты, которые близки к победе, - самовыдвиженцы.

По состоянию на 09:15 утра ЦИК обработал 45% электронных протоколов. Партия "Слуга народа" набрала 42,34% голосов, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" проголосовали 12,81% избирателей. Третье место заняла "Европейская солидарность", которая набрала 8,68%. За партию "Батькивщина" проголосовали 8,07%, а за "Голос" - 6,41%.

Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную раду по состоянию на 20:00 воскресенья составила 49,84% по обработанным данным из всех 199 округов.

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УкраинаПарламентские выборы на Украине - 2019
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