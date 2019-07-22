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В Камбодже заявили, что не обсуждали с Китаем совместное использование военной базы

Ранее The Wall Street Journal сообщила о подписании соответствующего соглашения

ТАСС, 22 июля. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен опроверг информацию о том, что его страна подписала секретное соглашение с Китаем о совместном использовании камбоджийской военно-морской базы Реам в Сиамском заливе. Об этом в понедельник сообщает новостной портал Fresh News.

"Мы никогда не обсуждали этот вопрос [о базе] с Пекином, поэтому нечего и говорить, что какое-либо соглашение было подписано", - подчеркнул Хун Сен. Он также отметил, что "присутствие иностранной военной базы [в стране] противоречит конституции Камбоджи".

21 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц США и их союзников сообщила, что Камбоджа заключила тайное соглашение с КНР. Согласно упомянутой договоренности, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) получила исключительное право пользоваться военно-морской базой Реам в Сиамском заливе в течение 30 лет с автоматическим продлением соглашения после этого каждые 10 лет.

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