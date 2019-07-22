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Парламентские выборы на Украине - 2019
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ЦИК Украины признал внеочередные выборы в Раду состоявшимися

По последним данным Центральной избирательной комиссии, партия сторонников президента страны "Слуга народа" опережает всех оппонентов, набирая 42,45% голосов
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© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины признала внеочередные парламентские выборы, которые прошли 21 июля, состоявшимися. Об этом в понедельник заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

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"На сегодня можно говорить, что таких событий, которые поставили бы под сомнение проведение этой парламентской кампании нет. Она состоялась", - сказала она.

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную раду после обработки половины голосов набирает 42,45% поддержки избирателей, свидетельствуют данные ЦИК Украины по результатам обработки 50% протоколов.

В парламент проходят еще четыре партии. "Оппозиционная платформа - За жизнь" получает поддержку 12,88% голосов, "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко - 8,64%, "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко - 8,01% и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 6,38%.

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УкраинаПарламентские выборы на Украине - 2019
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