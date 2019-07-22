Партия Порошенко обошла оппонентов на избирательных участках за рубежом

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов с заграничных избирательных участков на досрочных выборах в Верховную раду.

Лидерство получила партия "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. У нее 29,55%, или 9 649 голосов. На втором месте - партия "Слуга народа" действующего главы украинского государства Владимира Зеленского с 28,13%. Это 9 186 голосов "за". Партию "Голос" на зарубежных участках поддержали 19,67%, или 6 425 избирателей. Остальные партии набрали меньше 5%.

Всего за границей были открыты 102 участка.