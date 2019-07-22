Болтон в Токио обсудил ситуацию вокруг КНДР и в Персидском заливе

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в понедельник прибыл с официальным визитом в Японию, где в течение дня провел двусторонние встречи с главой МИД страны Таро Коно и генеральным секретарем Совета национальной безопасности Сётаро Яти. Об этом сообщило японское внешнеполитическое ведомство.

По его сведениям, Коно и Болтон обсудили японо-американские отношения, а также ситуацию на Корейском полуострове. Стороны договорились тесно сотрудничать для решения ракетно-ядерной проблемы КНДР.

Перед встречей с главой японского МИД Болтон также провел переговоры с генсеком Совета национальной безопасности Японии. Как отмечает агентство Kyodo, обсуждалась проблема навигации грузовых судов в регионе Персидского залива.

Ранее Соединенные Штаты заявили, что продолжают работу над созданием международной коалиции Sentinel, которая занялась бы обеспечением свободы судоходства в регионе Персидского залива, однако, по мнению Вашингтона, для успеха необходимо активное участие международных партнеров США.

Министр обороны Японии Такэси Ивая, комментируя возможность участия Токио в этой коалиции, заявил, что пока вопрос отправки подразделений японских Сил самообороны в тот регион не рассматривается.