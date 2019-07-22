В КНР заявили, что некоторые страны переоценивают уровень сотрудничества Китая и Камбоджи

ПЕКИН, 22 июля. /ТАСС/. Правительства ряда государств переоценивают достигнутый уровень сотрудничества между Китаем и Камбоджей. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя сообщение о предоставлении Пномпенем своей военно-морской базы Реам для нужд ВМС Народно-освободительной армии Китая.

"Китай и Камбоджа традиционно являются дружественными соседями. Наше сотрудничество находится на достаточно серьезном уровне. Оно открыто, транспарентно, взаимовыгодно и равноправно. При этом некоторым странам не стоит переоценивать уровень сотрудничества между Китаем и Камбоджей", - заявил дипломат.

Он также напомнил, что "камбоджийская сторона уже опровергла информацию [о предоставлении своей базы]".

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц США и их союзников сообщила, что Камбоджа заключила тайное соглашение с КНР. Согласно упомянутой договоренности, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) получила исключительное право пользоваться военно-морской базой Реам в Сиамском заливе в течение 30 лет с автоматическим продлением соглашения после этого каждые 10 лет. Источники газеты считают, что реализация соглашения предоставит Пекину первый военно-морской форпост в Южно-Китайском море и позволит более активно отстаивать территориальные претензии в этой акватории.

Архипелаг Спратли и расположенные по соседству с ним Парасельские острова уже много лет остаются причиной напряженности в Южно-Китайском море. Хотя основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и Китай, о частичных или полных претензиях на острова и окружающие их воды также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья.