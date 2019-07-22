Наблюдатели заявили, что выборы на Украине прошли спокойно

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. День голосования на внеочередных парламентских выборах на Украине прошел спокойно. Об этом заявила глава неправительственной украинской организации "Гражданская сеть "Опора" Ольга Айвазовская.

"В целом, день голосования и подсчет голосов прошли достаточно спокойно, и эти прецеденты, инциденты и нарушения статистически даже в процентах не могут повлиять на общий результат, - сказала она на брифинге в понедельник. - "Опора" может утверждать, что день голосования и подсчета преимущественно прошел в соответствии с законодательством".

При этом Айвазовская отметила, что нарушения зафиксированы на 10% избирательных участков. Это факты выдачи бюллетеней лицам без надлежащих оснований, по пенсионным удостоверениям, загранпаспортам, ксерокопиям внутреннего паспорта, незаконное вбрасывание бюллетеней, препятствование работе журналистов и наблюдателей.

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. По последним данным ЦИК, партия сторонников президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа" значительно опережает всех оппонентов, набирая 42,46% голосов. Также пятипроцентный барьер преодолевают партия "Оппозиционна платформа - За жизнь" с 12,87% "Европейская солидарность" с 8,6%, "Батькивщина" с 8,02% и "Голос" с 6,37%.