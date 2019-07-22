Глава партии "Слуга народа" пообещал не узурпировать власть на Украине

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заверил, что на Украине после победы президентской партии на досрочных выборах депутатов Верховной рады узурпации власти не будет. Об этом он заявил в понедельник на брифинге.

По его словам, этого не произойдет благодаря инициированным командой президента законодательным инициативам о снятии депутатской неприкосновенности, об импичменте, о реформе судов, а также доработка антикоррупционной системы.

"Украинцам не стоит бояться узурпации власти. Я считаю, что благодаря таким законодательным инициативам говорить о какой-либо узурпации власти не придется. Сегодня мы можем говорить о консолидации власти, но это делается для того, чтобы начать внедрять те реформы, которые мы ранее обещали", - сказал он.

Разумков утверждает, что можно говорить лишь о "консолидации власти" для проведения реформ.

Президентская партия "Слуга народа" в новоизбранной Верховной раде Украины может получить 243 места и самостоятельно сформировать большинство. Об этом свидетельствуют результаты проведенного ТАСС анализа 50% обработанных ЦИК протоколов. По предварительным данным, "Слуга народа" по партийным спискам может получить 122 места в Раде, а в мажоритарных округах - 121.