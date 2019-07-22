В офисах управления мэрии Кишинева проходят обыски по делу о коррупции

КИШИНЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) Молдавии проводят в понедельник обыски в отделениях управления просвещения, молодежи и спорта Кишинева. Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, они проводятся в связи с обвинением в коррупции после того, как бывшая глава управления сообщила, что ей предлагали "откат" за помощь определенным компаниям получить контракт на госзакупки.

"Была зафиксирована передача части денег. Теперь проводим обыски в домах, офисах и автомобилях подозреваемых. Также изымаем документы в отделениях управления просвещения, молодежи и спорта", - пояснила пресс-секретарь ведомства Анжела Старински.

Это уже не первый коррупционный скандал вокруг столичного управления образования, молодежи и спорта. Три года назад были задержаны около 20 подозреваемых в злоупотреблениях, среди которых были как представители системы образования, так и поставщики продуктов. По данным следствия, чиновники за взятки помогали экономическим агентам выигрывать конкурсы на поставку продовольствия в учебные заведения, в связи с чем туда попадали продукты питания с истекшим сроком годности.

После обысков и задержаний сотрудники правоохранительных органов распространили записи телефонных разговоров между замешанными в этом чиновниками, предпринимателями и сотрудниками детских учреждений. Всего по делу проходило 23 подозреваемых, но только 10 их них оказались на скамье подсудимых.