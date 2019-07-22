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Парламентские выборы на Украине - 2019
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Партия "Слуга народа" лидирует с 42,54% голосов

Результат "Оппозиционной платформы - За жизнь" вырос до 13,02%, сообщает ЦИК Украины
Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) STR/NurPhoto via Getty Images
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский (в центре)
© STR/NurPhoto via Getty Images

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Результат партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на внеочередных выборах в Верховную раду вырос до 13,02%, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" лидирует с 42,54% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины по результатам обработки 64,03% протоколов.

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В парламент проходят еще три партии. "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко с 8,50%, у "Батькивщины" бывшего премьера Юлии Тимошенко - 8,01%, у "Голоса" музыканта Святослава Вакарчука - 6,28%.

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Прошедшие в парламент партии получат 225 мандатов, еще на 199 претендуют лидеры голосования в одномандатных округах. Явка избирателей составила 49,84%, став самой низкой за всю историю парламентских выборов на Украине. Из 29 млн граждан, внесенных в списки для голосования, на участки не пришли более 14,7 млн человек.

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УкраинаПарламентские выборы на Украине - 2019
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