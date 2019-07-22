"Зеленский должен действовать". Мировые СМИ о выборах в Верховную раду Украины

21 июля на Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную раду. Победа партии сторонников президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа" стала одной из самых обсуждаемых тем в мировых СМИ. ТАСС отобрал главные комментарии иностранных газет, журналов и телеканалов о прошедшем голосовании и перспективах развития политической ситуации на Украине. Германия Zeit: Испытательный период закончился. Бывший юморист Владимир Зеленский после президентского поста получил власть в парламенте. Это вынуждает его действовать... Конец войны, возвращение пленных, контроль над Крымом. С этим связаны надежды многих украинцев. Эти надежды — куда глубже, чем те, что были описаны в популярном утопическом сериале "Слуга народа", где Зеленский сыграл президента — за полгода до того, как он стал президентом в реальности. Зеленский находится у власти уже два месяца, однако до сих пор его свобода действий была ограничена. Теперь, после убедительной победы его партии на парламентских выборах, ситуация поменяется. Благодаря тому, что около половины мест в Раде распределяются через прямые мандаты, партия Зеленского может получить абсолютное большинство. В истории независимой Украины это произошло бы впервые.

' Архип Верещагин/ТАСС/Ruptly/Reuters'

Власть на Украине распределяется между президентом и парламентом. Рада до сих пор постоянно блокировала инициативы Зеленского. Однако теперь Зеленский имеет власть и в парламенте, значит, он должен действовать. Он должен показать, что за его обещаниями скрывается нечто большее, чем прекрасная утопия, придуманная студией "95-й квартал". Badische Zeitung: Зеленский не имел политического опыта. Кроме того, достаточно общий характер носили его посылы... Несмотря на это, эксперимент "Зеленский" может оказаться успешным. Впрочем, тот, у кого в руках оказалась власть, может использовать эту власть в корыстных интересах. Если это произойдет на Украине, то, к сожалению, уже не в первый раз. Spiegel: Зеленский должен действовать. Его партия лидирует на парламентских выборах с большим отрывом, для нее реально даже получить абсолютное большинство. У политика-новичка появится много власти... У Зеленского будет больше власти, чем было у его предшественника Петра Порошенко. При том что его партия, имеющая такое же название, как и у популярного телесериала, несколько месяцев назад существовала лишь на бумаге. Теперь главе государства удалось перенести собственную популярность на популярность своей политической силы. Кандидаты от партии "Слуга народа" едва ли известны. Никто из них до сих пор не был депутатом парламента. Однако их выбрали — как показывает подсчет результатов, который еще не закончился, в одном только Киеве политики от этой партии получили 13 прямых мандатов. Великобритания Financial Times: Партия начинающих политиков ("Слуга народа") президента Владимира Зеленского, по-видимому, одержала решительную победу на (досрочных) парламентских выборах на Украине, потенциально став первой политической силой страны после обретения независимости в 1991 году, способной править в одиночку. Результаты голосования, если они подтвердятся, позволяют предположить, что недавно созданная партия начинающего президента должна получить более 240 мест в парламенте [Верховной раде] — комфортное большинство, что позволит ему укрепить позиции в формировании следующего правительства страны. Зеленский сохраняет непреклонную позицию Киева в отношении Москвы и исключил партнерство с пророссийской партией "Оппозиционная платформа — За жизнь", за которую проголосовали около 13% избирателей. Independent: Партия Владимира Зеленского победила — экзитполы предсказывают парламентское большинство для бывшего комика.

Самый неожиданный президент Украины Владимир Зеленский, похоже, совершил еще один исключительный шаг

Избиратели предоставили его не проверенной временем партии возможность одержать убедительную победу на досрочных выборах в Верховную раду. Сложная смешанная система голосования на Украине означает, что пройдет некоторое время, прежде чем сложится точная картина произошедшего, и у экзитполов, вероятно, будет высокий уровень погрешности. The Daily Telegraph: Результаты [выборов] стали кульминацией невероятного поворота в украинской политике, в результате которого в парламенте и правительстве появится множество новых лиц. Им придется столкнуться с многочисленными вызовами, существующими в стране, которая в значительной степени зависит от иностранной помощи и пожинает последствия многолетней войны с поддерживаемыми Россией сепаратистами. Выступая вскоре после объявления результатов экзитполов, 41-летний Зеленский заявил, что его первоочередными целями являются достижение мира и борьба с коррупцией. Победу Зеленского на президентских выборах в апреле рассматривали как протест против традиционной украинской элиты, которая не смогла положить конец конфликту с сепаратистами, восстановить экономику и справиться с широко распространенной коррупцией. The Guardian: Теперь Зеленскому придется противостоять тем же вызовам, что и экс-президенту Украины Петру Порошенко, и его популярность, возможно, быстро сойдет на нет, если он не добьется успехов. К новому президенту уже есть много вопросов в связи с тем, что он близок к неоднозначной фигуре олигарха Игоря Коломойского, вернувшегося на Украину из изгнания. Зеленский использовал язык компромиссов и диалога, отказавшись от националистической, разделяющей народ риторики Порошенко, однако ответ на вопрос о том, насколько большого прогресса Зеленский сможет достичь, будет отчасти зависеть от Кремля. Он недавно провел первый телефонный разговор с (президентом России Владимиром) Путиным, но они пока не встречались лично. Би-би-си: Многие ожидают, что выборы дадут Зеленскому больше возможностей для проведения реформ, убрав с дороги старую гвардию и наполнив парламент новыми лицами. Франция Le Monde: Владимир Зеленский завершил 21 июля свое блицнаступление на украинской политической сцене. Триумфально избранный в апреле на пост президента страны бывший юморист не менее блестяще окончил теперь и второй акт завоевания власти.

Собрав, по предварительным данным, 42% голосов, он получил наилучший результат, когда-либо зафиксированный на подобных выборах на Украине. Заручившись такой поддержкой, он готовится взять под свой контроль парламент, осуществив необходимый этап в глубокой трансформации страны, обещанной им избирателям. Символическое обновление уже состоялось: более 70% депутатов избраны впервые. Масштабы победы таковы, что партия Зеленского "Слуга народа" может оказаться в состоянии управлять единолично. Подсчет результатов по округам потребует времени, но предварительные итоги указывают на то, что вопреки ожиданиям новичкам удалось убрать со сцены местную элиту, укоренившуюся на местах и владевшую всеми механизмами политического протекционизма. Оппозиция со стороны уходящего парламента служила до сих пор удобным объяснением отсутствия результатов первых месяцев правления. Стоящая перед президентом задача — оздоровление политико-мафиозной системы, строившейся на кулуарных соглашениях, — огромна, учитывая слабость государственных институтов. Но президент располагает гораздо большим простором для маневров, чем кто-либо из его предшественников. Внутри парламента он должен будет столкнуться с ослабленной оппозицией в составе двух главных блоков: с одной стороны — сторонники экс-президента Петра Порошенко (8,8%), самопровозглашенные стражи патриотической и проевропейской линии, а с другой — пророссийские силы. "Оппозиционная платформа — За жизнь", завоевавшая 11,4% голосов, остается второй партией в стране, но продолжает откатываться назад, что иллюстрирует спад пророссийского движения. Зеленский сможет теперь поставить во главу угла законопроекты, которые он давно обещал, — отказ от парламентской неприкосновенности депутатов, налоговую амнистию, юридическую реформу, либерализацию экономики, электронное правительство, и одновременно — попытаться получить уступки от Владимира Путина. Ведь Зеленский сделал своим приоритетом достижение долговременного прекращения огня в Донбассе. ТV5: Украинцы дали карт-бланш новому президенту Владимиру Зеленскому, чья партия завоевала в воскресенье абсолютное большинство мест в парламенте. Три месяца спустя после триумфа на президентских выборах под лозунгом "Сломать систему" его партия одержала беспрецедентную победу, освободив себе руки для реформирования страны, живущей в условиях вооруженного конфликта с пророссийскими сепаратистами и серьезных экономических трудностей. Благодаря массивной поддержке молодых кандидатов, не имеющих политического опыта, украинский парламент будет в своем большинстве состоять из новых лиц. Это знаменует поворот для республики, в политическом пейзаже которой до сих пор доминировали элиты, выросшие во времена СССР. Словения Večer: Победа партии со смешным названием "Слуга народа" нынешнего президента Владимира Зеленского на парламентских выборах на Украине не удивляет. Комик с телевизионных экранов, который появился буквально из ниоткуда и победил на президентских выборах, олицетворяет собой неразбериху в одной из стран Европы.

Его появление отражает недоверие людей к старым, устоявшимся политическим структурам

Это проявляется и на выборах в Словении. Но Украина — это не Словения, даже если ею управляет комик, что не обязательно плохо. Украина также является пороховой бочкой, находящейся между Востоком в лице бывшего Советского Союза и Западом, то есть Европейским союзом и НАТО. У слуги народа Зеленского теперь есть своя собственная партия, которая практически полностью контролирует украинскую политическую сцену, и все возможности вписать себя в историю как спасителя своего народа. Он, безусловно, менее радикален, чем его предшественник, олигарх Петр Порошенко, но ввиду политической неопытности ему придется справляться как с идеологическим, так и с геополитическим давлением. У Владимира Зеленского есть возможность создать из своей страны мост между Востоком и Западом с выгодой для всех. Испания El Pais: Украина вновь проголосовала за изменения. Согласно экзитполам, партия "Слуга народа" получила 44% голосов на внеочередных парламентских выборах. Это самая серьезная поддержка с момента обретения независимости Украиной от СССР. Партия Зеленского, в которую вошли многие новые лица, в том числе далекие от политики, может нуждаться в союзниках для проведения обещанных реформ. Украина — последняя в Европе страна, в которой идет война, и она имеет геостратегическое значение для Запада. Польша Rzeczpospolita: Президент и парламент из сказки. Украина стала, наверное, единственной страной в мире, где показанная в кино история перевернула все с ног на голову на политической сцене. До самого конца никто не был уверен в том, что впервые в истории независимой Украины вся власть окажется в руках одной партии. Однако нет никаких сомнений в том, что доминировать в Верховной раде будут совершенно новые для украинского политического мира люди. Италия La Stampa: Новый триумф президента Украины Владимира Зеленского. Результаты экзитполов указывают на то, что его партия "Слуга народа" набирает 44% голосов на состоявшихся выборах в парламент. Три месяца спустя после убедительной победы на президентских выборах бывший комик завоевывает парламент и укрепляет свое положение в стране, раздавленной войной.

Речь идет о самой внушительной победе политической партии на Украине со времен распада СССР и провозглашения независимости этого государства

Corriere della Sera: Партия Зеленского, появившаяся совсем недавно из ничего, одержала убедительную победу на внеочередных парламентских выборах. Но что конкретно сумеет сделать "слуга" для своей страны? Как и все украинские политики, новый президент обещал достигнуть мира, а также повторяет заученную формулу: целостность национальной территории священна, Крым нужно вернуть, Украина может иметь хорошие отношения с Россией, но должна войти в ЕС и НАТО. Одним словом, обещания противоречивые. Но сейчас у Зеленского есть возможность взять инициативу в свои руки, не опасаясь формирования сразу негативного общественного мнения, которое пока, как показали эти выборы, на его стороне. Швейцария Tribune de Geneve: Президент Украины Владимир Зеленский видит в победе партии "Слуга народа" на досрочных парламентских выборах "знак доверия, но также большую ответственность". 41-летний бывший юморист представляет себя как спешащего реформатора, сохраняющего, однако, свой беспечный вид, ставший уже легендарным. В кроссовках и в рубашке навыпуск, без галстука, в штаб-квартире своей предвыборной кампании он обещает, что "не даст украинцам упасть". По завершении голосования, примечательно спокойного, ему и его партии, согласно предварительным данным, немного не хватает — с 43% поддержки — до большинства. Этого, однако, достаточно, чтобы взяться за решение приоритетных задач — он хочет положить конец войне на востоке страны, добиться освобождения политических заключенных и военнопленных, находящихся сейчас в России, а также "победить коррупцию, которая уже достаточно потревожила государство". Чехия Mlada fronta Dnes: После прошедших на Украине парламентских выборов волнует вопрос, кто возглавит правительство этой страны. Президент Зеленский дал понять, что желает видеть во главе правительства политика, который не был связан с прошлым политическим режимом [Порошенко]. Этот политик должен разрешить проблемы украинской экономики. Он также должен обладать авторитетом на Западе. В старом составе парламента, который был избран в 2014 году после изгнания пророссийского президента Виктора Януковича, преобладали депутаты, которые были избраны на пике революционной волны. В новом же составе окажутся политики, большинство из которых не имеет богатого политического опыта. Данный факт будет отражаться на политике президента Зеленского. Израиль Haaretz: Судя по всему, новый президент Украины, бывший комик Владимир Зеленский, станет первым лидером своей страны после падения коммунизма, чья партия получит парламентское большинство.