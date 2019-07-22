Си Цзиньпин поблагодарил ОАЭ за поддержку по проблеме Синьцзяна

ПЕКИН, 22 июля. /ТАСС/. Руководство Китая благодарно властям Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) за поддержку при урегулировании вопроса Синьцзян-Уйгурского автономного района. Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в пекинском Доме народных собраний с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"Китайская сторона благодарна за ценную поддержку, предоставляемую ОАЭ по синьцзянской проблеме, - приводятся слова Си Цзиньпина на сайте МИД Китая. - Мы также решительно одобряем ваши усилия по борьбе с религиозным экстремизмом".

По словам лидера КНР, Пекин готов объединить усилия с Абу-Даби в борьбе с терроризмом. Он также подчеркнул, что Китай намерен активно использовать многосторонние форматы сотрудничества для защиты существующего глобального порядка и норм международного права.

Аль Нахайян отметил, что ОАЭ полностью одобряет политику китайского правительства по защите прав нацменьшинств и методы руководства КНР по укреплению народной солидарности. Он добавил, что арабская сторона заинтересована в сотрудничестве с Пекином в сфере национальной безопасности и в совместной борьбе с террористической организацией "Исламское движение Восточного Туркестана" (запрещена в РФ), а также в совместных мерах по поддержанию мира и безопасности в регионе.

Наследный принц заявил, что ОАЭ будет активно участвовать в инициативе "Один пояс - один путь" и намерена объединить усилия с китайской стороной по воплощению в жизнь инициативы Си Цзиньпина о формировании "человечества с единой судьбой".

Синьцзян-Уйгурский автономный район находится на северо-западе Китая и населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. Согласно официальным данным, там действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем. В конце 2018 года китайское правительство подтвердило, что в Синьцзяне функционируют центры образования и профессиональной подготовки, где проходят обучение лица, попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма.