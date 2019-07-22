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Главы МИД России и Турции обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Чавушоглу и Лавров обсудили по телефону ситуацию в Сирии, в частности в Идлибе - МИД Турции.

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