Заседание по иранской ядерной сделке 28 июля в Вене станет подготовкой встречи глав МИД

ТАСС, 22 июля. Заседание Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция) по обзору реализации ядерного соглашения с Ираном 28 июля в Вене станет подготовкой для организации встречи на уровне глав МИД этих стран. Об этом в понедельник заявил представитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббаса Мусави.

"Страны - участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) придерживаются мнения, что перед встречей на уровне глав МИД необходимо провести заседание на уровне политдиректоров и обменяться мнениями по проблеме", - приводятся слова Мусави на официальном сайте МИД Ирана. Он добавил, что "было принято решение провести заседание Совместной комиссии 28 июля в Вене, чтобы лучше подготовиться к предстоящей министерской встрече".

Предыдущая встреча политдиректоров по иранской ядерной программе состоялась в Вене 28 июня. Тогда же стороны договорились о проведении заседания на министерском уровне, однако, как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, такая встреча должна быть соответствующим образом подготовлена.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил о первом этапе сокращения Тегераном обязательств по ядерной сделке (остановка на 60 суток продаж обогащенного урана) и давал другим участникам два месяца (до 8 июля) на то, чтобы вернуться к выполнению соглашения. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. МАГАТЭ 1 и 8 июля подтвердило, что Иран превысил лимит запасов в 300 кг низкообогащенного урана и превысил уровень обогащения урана в 3,67%.

Совместный всеобъемлющий план действий был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Иран тогда обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.