Посол в РФ: ЕС не будет ставить визы крымчанам в паспорта, выданные Россией после 2014 г.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Евросоюз не намерен ставить шенгенские визы крымчанам в паспорта, выданные Россией после 2014 года. Об этом заявил в интервью ТАСС глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.

Дипломат заявил, что ЕС "не признал и не признает" воссоединение Крыма с РФ, которое он вновь назвал "аннексией". "Поэтому российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не будут признаваться и приниматься при обращении за шенгенской визой", - сказал Эдерер.

По его словам, существует два способа получения шенгенской визы жителями Крыма. "Первый - для жителей Крыма, у которых есть проездные документы, выданные там российскими властями до незаконной аннексии. Второй способ - следующий: многие жители Крыма имеют украинский паспорт или могут его получить, поскольку Украина по-прежнему считает жителей Крыма украинскими гражданами. И жители Крыма могут использовать эти украинские небиометрические паспорта", - указал он.

При этом Эдерер отметил, что в обоих случаях крымчанам "следует обращаться за шенгенской визой в консульства стран ЕС, расположенные в Украине, а не в России". "Кстати, а если у них есть биометрический украинский паспорт, то они могут совершать безвизовые поездки в страны Шенгенского пространства, поскольку для украинцев с биометрическими паспортами действует безвизовый режим. И этот безвизовый режим существует с 2017 года", - добавил дипломат.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание.