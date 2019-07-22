На выборах в Раду после подсчета более 80% протоколов продолжает лидировать "Слуга народа"

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную раду после обработки 80,61% протоколов набирает 42,85% поддержки избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины.

В парламент проходят еще четыре партии. "Оппозиционная платформа - За жизнь" получает поддержку 12,97% голосов, "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко - 8,33%, "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко - 8,10% и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 6,07%.

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Явка избирателей составила 49,84%. Она стала самой низкой за всю историю парламентских выборов на Украине. Из 29 млн граждан, внесенных в списки для голосования, на участки не пришли более 14,7 млн человек.