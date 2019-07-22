Украинский суд освободил из-под стражи экс-главу фракции Партии регионов в Раде Ефремова

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Украинский суд освободил экс-руководителя фракции Партии регионов в Верховной раде Александра Ефремова, которого обвинили в государственной измене. Об этом в понедельник сообщил известный на Украине юрист и бывший первый заместитель руководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Киевский апелляционный суд освободил Александра Ефремова из-под стражи", - написал он в Facebook.

Со своей стороны, пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган уточнила, что Ефремову изменили меру пресечения. "Александру Ефремову решением киевского апелляционного суда изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест", - написала она в Twitter.

Адвокат Ефремова Александр Мельников сообщил в свою очередь, что суд учел позицию стороны защиты, однако ему не известна мотивация такого решения, поскольку суд еще не огласил текст постановления. "Сторона обвинения не предоставила ни одного доказательства вины Ефремова в чем-либо", - цитирует его информагентство УНИАН.

Адвокат сообщил, что измененная мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста будет действовать в отношении Ефремова до 20 сентября, а сам обвиняемый намерен в ближайшее время вернуться в Киев в место своего проживания. "Относительно дальнейшего рассмотрения его дела в Старобельском райсуде Мельников отметил, что, вероятно Ефремов будет в нем участвовать через видеоконференцсвязь из Киева", - сообщило издание.

Ефремова задержали 14 февраля 2015 года, тогда ему предъявили обвинение в злоупотреблении служебным положением, но спустя год освободили под залог. Летом 2016 года Ефремов вновь был задержан, но уже по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Его обвинили в госизмене и противоправных действиях с целью изменения границ Украины, а также в содействии созданию и деятельности Луганской народной республики. Сам Ефремов, который находился под стражей несколько лет, вину отрицает.