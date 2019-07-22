Генсек ООН призвал соблюдать законы навигации в Ормузском проливе

ООН, 22 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает все страны соблюдать международное право в Ормузком проливе. Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

"Генеральный секретарь крайне обеспокоен сообщениями о захвате судов, в том числе в Ормузском проливе, - сказал Хак. - Он призывает уважать право стран на навигацию в проливе и соблюдать международные нормы".

Гутерриш также призвал всех "проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации [напряженности] в регионе".

19 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) заявил о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero, шедшего под британским флагом, за нарушение международных правил судоходства.

Отношения Ирана и Великобритании обострились после того, как 4 июля власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, шедший под флагом Панамы. Судно заподозрили в перевозке нефти из Ирана на НПЗ в Сирию в нарушение санкций.