Помпео назвал Иран угрозой для всего мира

"Мы не хотим войны с Ираном. Мы хотим, чтобы они вели себя как нормальная нация. По-моему, они это понимают, и я думаю, весь мир начинает осознавать тот факт, что это [Иран] реальная угроза", - сказал госсекретарь. "Это не просто угроза для США, это не просто угроза для Израиля - это угроза для всех нас", - подчеркнул Помпео.

Ему также был задан вопрос о том, считает ли он, что отсутствие жесткой реакции со стороны США на сбитый 20 июня иранскими ВС беспилотник ВМС RQ-4 заставило Тегеран поверить в безнаказанность своих действий. "Нет, я не думаю, что об этом идет речь. Я считаю, что власти в Иране понимают, что у Соединенных Штатов есть возможность ответить таким образом, который защитил бы американские интересы по всему миру", - отметил он.

После инцидента США, согласно заявлениям президента Дональда Трампа, подготовили военную операцию, предусматривающую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана. "Президент принял решение, что он хочет ответить в сдержанном и разумном ключе", - указал Помпео.

Отношения между Лондоном и Тегераном заметно обострились после того, как власти Гибралтара (заморской территории Великобритании) 4 июля задержали танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. В ответ на это в иранский МИД был вызван посол Великобритании в Тегеране. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США, однако главный министр Гибралтара Фабиано Пикардо впоследствии подчеркивал, что данное решение власти Гибралтара приняли самостоятельно.