Власти Венесуэлы сообщили о десятках нарушений воздушного пространства самолетами США

ТАСС, 22 июля. Самолеты ВВС США вторгались в воздушное пространство Венесуэлы или в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров не менее 78 раз с начала года. Об этом сообщил в понедельник министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

"С начала этого года вторжение в венесуэльское воздушное пространство и зоны ответственности [венесуэльских авиадиспетчеров] происходило 78 раз. Это не самолеты с гуманитарной помощью, а американские самолеты-разведчики и военные [самолеты]", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

По словам Родригеса, указанные воздушные суда выполняли такие задачи, как сбор информации о состоянии государственных структур Венесуэлы. Министр отметил, что экипаж всех самолетов, попадающих в зону ответственности авиадиспетчеров, должен информировать их о деталях своего маршрута. В противном случае возникает угроза безопасности других воздушных судов.

В минувшую субботу Министерство обороны Венесуэлы заявило, что самолет ВВС США, предназначенный для ведения воздушной разведки, нарушил воздушное пространство Боливарианской Республики. На его перехват были направлены воздушные суда южноамериканской страны. Как сообщили в ведомстве, вскоре после этого американский самолет "сменил курс и покинул регион".

В свою очередь, представители Южного командования Вооруженных сил США заявили, что самолет, о котором идет речь, выполнял задание в "международном воздушном пространстве над Карибским морем".

Второй раз за три дня

Американский самолет-разведчик вторгся в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров без предупреждения второй раз за три дня, отметил Родригес.

"В этот момент этот же самолет или похожий на него снова пересекает зону ответственности аэропорта Майкетии", - сказал он.

В минувшую субботу Министерство обороны Венесуэлы заявило, что самолет ВВС США, предназначенный для ведения воздушной разведки, нарушил воздушное пространство Боливарианской Республики. На его перехват были направлены воздушные суда южноамериканской страны. Как сообщили в ведомстве, вскоре после этого американский самолет "сменил курс и покинул регион".

В свою очередь, представители Южного командования Вооруженных сил США заявили, что самолет, о котором идет речь, выполнял задание в "международном воздушном пространстве над Карибским морем".

По словам Родригеса, с начала года американские военные самолеты вторгались в воздушное пространство южноамериканской республики и зоны ответственности венесуэльских авиадиспетчеров 78 раз. Как считают власти Боливарианской Республики, в задачи этих воздушных судов входил сбор информации.