Власти Аргентины будут собирать данные о нарушениях прав человека в Венесуэле

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июля. /ТАСС/. Власти Аргентины будут собирать свидетельства о возможных нарушениях прав человека в Венесуэле, с которыми столкнулись мигранты из этой страны. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации президента Аргентины.

"Министерство юстиции и по правам человека приглашает венесуэльцев дать свидетельские показания или предоставить информацию, которая, по их мнению, будет полезна и актуальна, о возможных нарушениях прав человека в Венесуэле", - говорится в сообщении.

Аргентинские специалисты проанализируют собранную информацию, чтобы оценить ее значимость для дальнейшей передачи в компетентные международные организации, такие как Международный уголовный суд.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад о ситуации в Венесуэле, подготовленный по поручению Совета ООН по правам человека. В нем оно рекомендовало правительству Венесуэлы провести эффективное и независимое расследование нарушений прав и свобод в стране.

В УВКПЧ считают, с 2016 года в Венесуэле проводилась политика, направленная на "нейтрализацию, преследование и криминализацию политических оппонентов и лиц, критически настроенных к правительству". Согласно докладу, по состоянию на 31 мая под стражей находились "793 человека, произвольно лишенных свободы".