Новый механизм работы с мигрантами поддержали 14 европейских стран

ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Новый европейский механизм, регулирующий прием беженцев и их быстрое распределение, поддержали 14 стран. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и генеральным директором Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино в Париже.

"14 государств выразили принципиальное согласие с франко-германским документом, представленным на встрече в Хельсинки, - сказал он. - Среди них восемь стран-участниц активно сотрудничали и с их участием этот механизм стабилизируется. Чтобы действовать более эффективно, я бы хотел, чтобы остальные страны [ЕС] также приняли участие в этом механизме". Глава государства выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые решили не появляться на встрече" глав МВД ЕС, состоявшейся утром в Париже, не указав, однако, о ком идет речь.

Французский президент заявил, что страны ЕС намерены профинансировать программу, которая позволит найти убежище для людей, вернув их на родину, в тесном сотрудничестве с Африканским союзом. Отдельное внимание будет уделяться работе с Нигером, через который проходит один из главных маршрутов нелегальных перевозчиков мигрантов. Глава государства при этом высказал критику в адрес тех стран ЕС, которые отказываются участвовать в распределении мигрантов по ЕС, напомнив, что данные государства охотно пользуются европейским структурным фондом.

"Мы продолжим дипломатическую работу, чтобы убедить максимальное количество стран - участниц ЕС в [необходимости поддержать] этот механизм. И мы усилим работу под эгидой еврокомиссара [по миграции, внутренним делам и гражданству] с компетентными службами, включая Frontex, чтобы обеспечить возвращение в родные страны тех людей, кто не имеет права на убежище как можно быстрее и эффективнее", - заключил Макрон.

Глава государства осудил нынешнее положение мигрантов в Ливии, призвав власти "положить конец заточению этих людей". Также он заявил о том, что беженцам, которые находятся в центрах временного содержания, необходимо обеспечить безопасность, напомнив о недавней бомбардировке центра содержания мигрантов в пригороде ливийской столицы Триполи, в результате которой погибли 44 человека.

Соглашение впереди

"Мы долго говорили об этом механизме и сейчас он конкретизируется. Это, очевидно, европейское политическое решение запустить этот механизм. Но мы готовы сыграть нашу роль, чтобы определить статус тех, кто добровольно возвращается, тех, кто не признаются беженцами. Мы готовы сотрудничать в этом направлении", - заявил Гранди, взявший слово после Макрона.

По данным агентства France-Presse, участники встречи рассчитывают, что во время встречи глав МВД на Мальте в сентябре удастся достичь соглашения с 12-15 странами по данному механизму. Планируется, что коалиция из "стран-добровольцев" будет без предварительных условий распределять между собой мигрантов, чтобы в дальнейшем рассмотреть их запросы на убежище. Источник агентства уточнил, что запуск подобного механизма произойдет в обмен на открытие портов Италии и Мальты для кораблей, спасающих мигрантов в море.