Парламент Греции проголосовал за доверие правительству

АФИНЫ, 22 июля. /ТАСС/. Парламент Греции проголосовал большинством голосов за доверие правительству, сформированному правящей правоцентристской партией "Новая демократия" во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом. Об этом свидетельствуют итоги голосования, состоявшегося в понедельник вечером в законодательном органе страны.

За доверие правительству высказались 158 депутатов правящей партии в 300-местном однопалатном парламенте. Против были 142 парламентария от всех оппозиционных партий.

Поименное голосование прошло после трехдневных дебатов по программе работы нового кабинета, которую Мицотакис представил депутатам на заседании в субботу. Программа правительства предусматривает, прежде всего, существенное сокращение налогового бремени населения и бизнеса. Это было предвыборным обещанием его партии, которое в немалой степени и обеспечило ей победу у населения, потерявшего за последние девять лет значительную часть своих доходов в результате сокращения зарплат и пенсий, а также повышения налогов, навязанных международными кредиторами в обмен на десятки миллиардов евро заемных средств.

При этом Мицотакис пообещал, что Греция будет реализовывать финансовые цели на 2019-2020 годы, согласованные предыдущим правительством Алексиса Ципраса с международными кредиторами, добиваясь возможностей для финансового маневра за счет масштабных изменений на всех уровнях экономики.

На досрочных парламентских выборах 7 июля победила правоцентристская партия "Новая демократия" во главе с Кириакосом Мицотакисом, которая завоевала большинство (158 мест) в 300-местном однопалатном парламенте и сформировала однопартийное правительство. Коалиция радикальных левых сил Алексиса Ципраса получила в главном законодательном органе 86 мест, левоцентристское партийное объединение "Движение перемен" (КИНАЛ) - 22 места, Компартия Греции (КПГ) - 15 мест, ультраправая "Эллиники лиси" ("Греческое решение") экс-журналиста Кириакоса Велопулоса - 10 мест, левое движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса - 9 мест.