В ООН ожидают от стран ЕС активного участия в спасении мигрантов в Средиземном море

ЖЕНЕВА, 22 июля. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международная организация по миграции (МОМ) считают, что в операция по спасению мигрантов в Средиземном море должны более активно участвовать государства Евросоюза. В распространенном в Женеве в понедельник заявлении руководители этих структур ООН - Филиппо Гранди и Антониу Виторину - высказались против нынешнего положения дел, когда эта миссия нередко ложится на плечи в основном неправительственных организаций (НПО) и коммерческих морских судов.

"Нынешний статус-кво, когда поисково-спасательные операции часто оставлены для НПО или коммерческих судов, не может продолжаться, - говорится в заявлении. - Нужна государственная поисково-спасательная операция ЕС, похожая на программы, имевшие место в последние годы".

Гранди и Виторину приветствовали итоги состоявшегося в Париже в понедельник совещания представителей стран ЕС по вопросам миграции. "Мы приветствует консенсус на сегодняшней встрече о том, что необходимо положить конец произвольному содержанию под стражей беженцев и мигрантов в Ливии, - отмечается в заявлении. - Необходим процесс упорядоченного освобождения людей из центров задержания".

Главы УВКБ и МОМ расценивают как "обнадеживающие" состоявшиеся в Париже дискуссии о выработке предсказуемых правил высадки спасенных мигрантов в портах и о "распределении между государствами ответственности за их последующий прием". "Мы призываем к дальнейшему продвижению на переговорах", - подчеркивают Гранди и Виторину.

Согласно опубликованным в пятницу в Женеве данным МОМ, с начала года в Европу по Средиземному морю прибыли 34 226 мигрантов и беженцев. В пути погибли или пропали без вести 683 человека.